Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" установил новый рекорд в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 4-го тура общего этапа против испанского "Вильярреала", который завершился со счётом 6:0 в пользу парижан.

ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов

Причём ПСЖ снял все вопросы о победителе еще в первом тайме, забив к 17-й минуте игры в ворота соперника четыре безответных гола (16 минут и 2 секунды). Ранее никто в истории Лиги чемпионов не забивал четыре мяча столь быстро.

Предыдущий рекорд принадлежал "Реалу": в матче против загребского "Динамо" (22 ноября 2011 года) мадридцы забили свой четвертый гол на 20-й минуте.

Обновил клубный рекорд

Кроме того, ПСЖ установил клубный рекорд в Лиге чемпионов.

Команда Луиса Энрике продлила серию без поражений в турнире до 14 матчей. В последний раз парижане уступали в ЛЧ 20 января – "Спортингу".



