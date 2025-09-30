ПСЖ отправится на выездной матч Лиги чемпионов против "Барселоны" без своего вингера Хвичи Кварацхелии, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 1 октября в Каталонии.

Грузинский футболист получил травму в поединке чемпионата Франции против "Осера" (2:0) и не смог восстановиться к игре с каталонцами.

Кроме него, парижане лишились ещё нескольких ключевых игроков - Маркиньоса, Дезире Дуэ и обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле. Зато в заявку попали Витинья, Жоау Невеш, Илья Забарный и Матвей Сафонов.