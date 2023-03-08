Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 16:29
©ПСЖ

Сегодня, в ночь с 8 на 9 марта, определятся еще два участника 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лондоне (Англия) "Тоттенхэм" примет "Милан". Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.

А в Мюнхене (Германия) "Бавария" примет французский ПСЖ. Первый матч в Париже завершился гостевой победой немцев со счетом 1:0.

Обе ответные игры 1/8 финала начнутся в 02:00 по времени Астаны. 

Матч "Бавария" - ПСЖ покажет телеканал Qazsport, а встречу "Тоттенхэм" - "Милан" - Qazaqstan.

Прямая трансляция матча ""Бавария" - ПСЖ >>>>>

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Милан" >>>>>

Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.

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Метки:
Тоттенхэм Милан ФК Бавария ПСЖ Лига чемпионов

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