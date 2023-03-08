Сегодня, в ночь с 8 на 9 марта, определятся еще два участника 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Лондоне (Англия) "Тоттенхэм" примет "Милан". Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.
А в Мюнхене (Германия) "Бавария" примет французский ПСЖ. Первый матч в Париже завершился гостевой победой немцев со счетом 1:0.
Обе ответные игры 1/8 финала начнутся в 02:00 по времени Астаны.
Матч "Бавария" - ПСЖ покажет телеканал Qazsport, а встречу "Тоттенхэм" - "Милан" - Qazaqstan.
Прямая трансляция матча ""Бавария" - ПСЖ >>>>>
Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Милан" >>>>>
Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.