Прямая трансляция полуфинального матча ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
9 мая 09:10
©Marca

Уже ближайшей ночью в главном еврокубковом турнире состоится первый матч полуфинальной стадии. На "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде местный "Реал" примет гостей из "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы смогут увидеть эту игру в прямом эфире на телеканале Qazsport. Трансляция начнется в 00:50 по времени Астаны, а матч для зрителей прокомментируют Ерсин Ерик и Дидар Кадыров. С территории Казахстана этот матч можно будет посмотреть и на официальном сайте телеканала:

ССЫЛКА НА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА "РЕАЛ МАДРИД" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Напомним, что в другом полуфинале сойдутся две миланские команды - "Интер" и "Милан". Первый матч между ними состоится уже в ночь на четверг, 11 мая. 

Ответные игры в двух полуфиналах пройдут уже на следующей неделе, 16 и 17 мая.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:55
Лига чемпионов
"Милан" - "Интер": где смотреть прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов
Вчера , 09:45
Лига чемпионов
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Вчера , 08:25
Лига чемпионов
Отец Холанда оскорблял и кидался едой в болельщиков "Реала" во время матча ЛЧ
Вчера , 07:21
Лига чемпионов
Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
Вчера , 02:53
Лига чемпионов
"Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
9 мая, 15:40
Лига чемпионов
Анчелотти оценил роль Холанда в составе "Манчестер Сити"
9 мая, 15:10
Лига чемпионов
"Надо добивать". В "Ман Сити" сделали смелое заявление перед встречей с "Реалом"
9 мая, 09:10
Лига чемпионов
Прямая трансляция полуфинального матча ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити"
8 мая, 15:48
Лига чемпионов
"Манчестер Сити" не боится "Реала" - Бернарду Силва
8 мая, 15:13
Лига чемпионов
Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»