Уже ближайшей ночью в главном еврокубковом турнире состоится первый матч полуфинальной стадии. На "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде местный "Реал" примет гостей из "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы смогут увидеть эту игру в прямом эфире на телеканале Qazsport. Трансляция начнется в 00:50 по времени Астаны, а матч для зрителей прокомментируют Ерсин Ерик и Дидар Кадыров. С территории Казахстана этот матч можно будет посмотреть и на официальном сайте телеканала:

ССЫЛКА НА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА "РЕАЛ МАДРИД" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Напомним, что в другом полуфинале сойдутся две миланские команды - "Интер" и "Милан". Первый матч между ними состоится уже в ночь на четверг, 11 мая.

Ответные игры в двух полуфиналах пройдут уже на следующей неделе, 16 и 17 мая.