Лига чемпионов
31 мая 09:00

Прямая трансляция Лиги чемпионов. Где смотреть матч ПСЖ - "Интер"?

©IG/championsleague

Уже сегодня, в ночь с 31 мая на 1 июня, в Мюнхене (Германия) состоится долгожданное спортивное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25! Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

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Решающая игра между французским ПСЖ и итальянским "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени (00:00). А прямое включение из Мюнхена будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan уже в 23:45.

Для "Интера" это будет седьмой финал Лиги чемпионов. Они выигрывали трофей трижды (1964, 1965, 2010).

ПСЖ же во второй раз вышел в финал и впервые с 2020 года. Побед в турнире у них нет. В этом сезоне парижане претендуют на требл, так как они уже стали чемпионами Франции и обладателями национального кубка.


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