Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер"

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 08:16
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В ночь на 11 июня состоится финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер". Решающая игра команд пройдет в Стамбуле, а судить ее будет поляк Шимон Марчиняк, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 00:50 по времени Астаны. Ee в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола станет трехкратным обладателем Кубка чемпионов в случае победы своей команды в финале и повторит достижения Боба Пейсли и Зинедина Зидана. Карло Анчелотти лидирует по количеству завоеванных трофеев среди тренеров с четырьмя кубками.

Наставник "Интера" Симоне Индзаги заявил, что кое-что подготовил против норвежского форварда "горожан" Эрлинга Холанда.

Напомним, что "Манчестер Сити" выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ) сезона-2022/2023, а "Интер" стал третьим в Серии А.

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Метки:
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити

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