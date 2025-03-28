Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для детального расследования обвинений в непристойном поведении ряда игроков мадридского "Реала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоялся 12 марта, сообщают Vesti.kz.

Под подозрение попали Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор. Согласно информации СМИ, после драматичной победы "Реала" в серии пенальти, футболисты позволили себе провокационные жесты и поведение в адрес болельщиков соперника.

Инцидент вызвал широкий резонанс, и теперь УЕФА детально изучает ситуацию. Если вина игроков будет доказана, "Реалу" и его футболистам могут грозить штрафы или даже дисквалификации в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1/4 финала "сливочные" сыграют против лондонского "Арсенала". Первая встреча состоится 8 апреля в Англии, и этот матч обещает быть настоящей битвой за выход в полуфинал.