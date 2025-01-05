Провал в Лиге чемпионов? В ПСЖ сделали заявление

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о выступлении команды на общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

После шести матчей парижане набрали семь очков и оказались на 25-й позиции в общей таблице турнира. От попадания в топ-24, гарантирующее участие в стыковых матчах парижан отделяет одно очко.

"Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилась та игра, которую я увидел, и у меня есть ощущение, что мы продолжим прибавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет заключается в том, чтобы хотеть большего и прибавлять от игры к игре", - цитирует тренера RMC.





В оставшихся матчах общего этапа ПСЖ примет на своем поле английский "Манчестер Сити" (22 января) и сыграет на выезде с немецким "Штутгартом" (29 января).