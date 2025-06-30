Лига чемпионов
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Проблемы с дисциплиной и составом. Готов ли "Кайрат" к Лиге чемпионов?

©ФК "Кайрат"

"Кайрат" продолжает борьбу за чемпионский титул в Казахстане, но при этом совсем скоро алматинцев ждет старт в квалификации Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии команды Рафаэля Уразбахтина и ее потенциальных слабостях.

При всех трудностях "Кайрат" прожил последний месяц относительно позитивно. Есть эффектная победа над принципиальным соперником на его же стадионе (с "Актобе"), а также тяжелые, но важные успехи в противостоянии с середняками.

Да, во всех играх у алматинцев прослеживались те или иные проблемы, но характер позволял команде переламывать даже сложные матчи. Это позитивная тенденция, которая, возможно, возникла после завоевания чемпионства. В прошлые годы "Кайрат" мог играть лучше того же "Ордабасы" и "Актобе", но всякий раз проигрывал. Сейчас алматинцы способны терпеть и не сдаваться в критических ситуациях.

В то же время команда порой сама себя загоняет в угол. С "Актобе" и "Ордабасы" было аж три удаления. Если в КПЛ за это простили, то в Европе точно будет совершенно иначе. Очевидно, что с дисциплиной у игроков "Кайрата" есть трудности, причем удаляются опытные легионеры - Валерий Громыко, Дан Глейзер, Эдмилсон.

Несомненно, на команде в последних матчах сказывается отсутствие Георгия Зарии. Без грузина креатив в игре значительно сократился. Компенсировать эту потерю пока никто не в состоянии и это еще раз указало на однобокость центральных полузащитников "Кайрата". Офри Арад и Дан Глейзер исключительно оборонительные игроки, все что касается созидания они делают либо посредственно, либо плохо.

Сильно разочаровывает тот факт, что на данный момент Адилет Садыбеков по-прежнему не вышел на прежний уровень, ну или у него просто нет возможности набрать игровой тонус. По своим качествам и потенциалу, Садыбеков вместе с Олжасом Байбеком выглядят даже сильнее, чем Арад и Глейзер.

Но, кстати, старт еврокубков может увеличить количество игрового времени для всех футболистов ротации, поскольку выступать на два фронта одним составом невозможно.

В общем, "Кайрат" выглядит противоречиво перед стартом ЛЧ. С одной стороны, есть результат в КПЛ, с другой - заметно в чем команда уязвима и пока совершенно непонятно, как она проявит себя на уровне еврокубков. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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