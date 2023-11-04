Президент "Барселоны" остался без матча Лиги чемпионов

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Сегодня 20:19
©ФК "Барселона"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже несколько месяцев не может летать на самолете по медицинским показаниям. Хотя это не мешало ему сопровождать команду в выездных матчах, так как до пункта назначения он добирался на автомобиле или на поезде, сообщают Vesti.kz.

А вот предстоящую игру с донецким "Шахтером" на групповом этапе Лиги чемпионов он не сможет посетить. Встреча четвертого тура пройдет 7 ноября в Гамбурге.

По информации Diario Sport, в клубе рассматривали различные способы поездки Лапорты в немецкий город, но в итоге его поездка была отменена, так как ее посчитали очень сложной и долгой как на поезде, так и на автомобиле. Таким образом, Лапорте ничего не останется кроме, как эту игру посмотреть по телевизору.

"Барселона" лидирует в квартете H после трех туров, набрав девять очков. За ней идут "Порту" (6), "Шахтер" (3) и "Антверпен" (0).

Метки:
Лига чемпионов Барселона Шахтер Донецк
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