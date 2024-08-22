Претендент на Зайнутдинова потерпел фиаско в Лиге чемпионов

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Киевское "Динамо" неудачно провел первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, уступив австрийскому "Зальцбургу", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Люблине, завершилась со счетом 0:2. В составе австрийцев отличились Нене Доржелес (29-я минута) и Мауритс Кьергор (50-я с пенальти).

Ответная игра состоится 28 августа в Зальцбурге. Победитель пары выйдет в финальную часть Лиги чемпионов.

Ранее прошла информация, что украинский клуб интересуется футболистом турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым.

Напомним, что с этого сезона основная сетка Лиги чемпионов будет проходить по новому формату.

Главное изменение касается группового этапа, который станет одной лигой с 36 командами. На этой стадии команды проведут восемь матчей с разными соперниками (по четыре дома и на выезде). Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. С этого момента розыгрыш будет проходить в формате обычного плей-офф.

Метки:
Динамо Киев Лига чемпионов Футбол Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция

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