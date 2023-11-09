Появилась реакция корейского фаната на поражение МЮ в ЛЧ. Видео стало вирусным

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Сегодня 16:42
©twitter.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" в матче с "Копенгагеном" потерпел обидное поражение в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. При этом МЮ вел 2:0 к 45-й минуте, но умудрился пропустить два мяча к перерыву.

Во втором тайме команда Эрика тен Хага снова вышла вперед, но позволила сопернику не только отыграться, но и добиться волевой победы.

Между тем, в соцсетях завирусилось видео, на котором корейского фаната МЮ очень расстроил четвертый пропущенный мяч. Впрочем, смотрите сами:

С турнирным положением команд в группе A можно ознакомиться здесь.

В пятом туре, 29 ноября, сыграют "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед", "Бавария" - "Копенгаген".

Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов

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