Стало известна неофициальная информация о стоимости билетов на домашние матчи "Кайрата" в рамках основного этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, в основном этапе "Кайрат" проведет четыре матча.

Чемпион Казахстана примет на Центральном стадионе Алматы мадридский "Реал" (30 сентября), кипрский "Пафос" (21 октября), греческий "Олимпиакос" (9 декабря) и бельгийский "Брюгге" (21 января).

Как отмечает источник, вероятно, "Кайрат" планирует реализовать часть билетов в одном пакете. Можно будет разом купить билеты на все четыре домашних матча.

Цена пакета на четыре домашних матча "Кайрата" в групповом этапе Лиги чемпионов будет варьироваться в зависимости от выбранных мест на стадионе.

95 000 тенге150 000 тенге250 000 тенге

По данным источника, близкого к клубу, болельщики смогут приобрести не только абонементы, но и билеты на отдельные матчи. Однако точное количество и цены пока не раскрываются.

Ожидается, что уже на следующей неделе "Кайрат" объявит дату начала продаж. На данный момент билеты ещё не поступили в реализацию.