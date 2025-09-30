Португальский защитник "Кайрата" Луиш Мата поделился эмоциями от предстоящего матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, а также назвал своего любимого игрока из мадридского клуба, передают Vesti.kz.

По словам Маты, для него большая честь против "Реала", который рекордные 15 раз выигрывал Лигу чемпионов.

"Матч против "Реала" огромная мечта? Да, конечно. Когда думаешь о Лиге чемпионов, сразу вспоминаешь о "Реале". Это команда с богатейшей историей и наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов. Лично я, как португалец, рос, глядя на "Реал" с Криштиану Роналду, и для меня большая честь сыграть против мадридцев. Уверен, мы насладимся этим матчем и постараемся сделать все возможное, чтобы войти в историю", - цитирует Мату El Mundo.

Также португалец признался, что бывший игрок "Реала" и его соотечественник Криштиану Роналду является его кумиром.

"Он был моим главным ориентиром. Я очень хорошо помню, как Криштиану начинал в "Спортинге" из Лиссабона, потом играл в "Манчестер Юнайтед", но лучшие воспоминания у меня связаны именно с его временем в Мадриде, всеми теми годами, что он там играл. У меня нет кумира как такового, но мой пример для подражания — это Криштиану. Я играл в юношеских сборных Португалии, и он был для меня ориентиром. Например, когда я только приехал в Казахстан и говорил, что я из Португалии, мне всегда отвечали: "А, Португалия, Криштиану Роналду". Он — икона не только в футболе", - резюмировал Мата.

Сам матч "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 сентября, и пройдет на Центральном стадионе Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)