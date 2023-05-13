Полузащитник "Реала" Феде Вальверде поделился своими впечатлениями от игр за клуб в Лиге чемпионов, выразив свои эмоции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Игры в Лиге чемпионов – особенные, потому что это турнир "Реала". В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.
Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится", – сказал полузащитник.
Вальверде также был задан вопрос о втором матче полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" (счет первой игры - 1:1).
"В "Реале" нас всегда учили, что нужно бороться до конца, так что у нас есть еще 90 минут", – сказал Феде.
Ответный матч против "Манчестер Сити" пройдет в Англии в ночь на 18 мая.
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