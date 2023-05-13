Полузащитник "Реала" Феде Вальверде поделился своими впечатлениями от игр за клуб в Лиге чемпионов, выразив свои эмоции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Игры в Лиге чемпионов – особенные, потому что это турнир "Реала". В них всегда все иначе, чем в любых других турнирах. Совсем другая атмосфера и энергетика. Все кажется какой-то уникальной мечтой.

Любой футболист, выступающий в европейском клубе, мечтает выиграть этот турнир. И, конечно, для фанатов нет ничего прекраснее победы команды в Лиге чемпионов, потому что на клубном уровне это самый важный турнир. Вот почему, как мне кажется, в вечер матча Лиги чемпионов все всегда сходится", – сказал полузащитник.