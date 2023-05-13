Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш высказал мнение, что успех клуба должен заключаться в достижении места в Лиге чемпионов в конце сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz. "МЮ" занимает четвертое место в чемпионате Англии.

"Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб этого заслуживает, этот клуб должен быть там. Думаю, наши игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая выполняет прекрасную работу в этом сезоне, хотя никто и не думал, что "Ман Юнайтед" сможет бороться за топ-4.

Мы знаем, что сейчас все говорят: "О, "Ман Юнайтед" хорош". Но я помню, как в начале сезона все считали, что наша команда не попадет в топ-6. Думаю, мы преподнесли этим людям хороший сюрприз, но нас такой результат не удивил. Мы знали, что можем оказаться в нынешнем положении. Мы знаем, что можем быть даже выше в таблице.

У нас случались спады. Вот почему мы боремся за топ-4, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за куда более масштабные вещи", – заявил полузащитник "Манчестер Юнайтед".