Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов

Казахстанский клуб "Тобол" обнародовал заявку на Лигу чемпионов, где стартует матчами с венгерской командой "Ференцварош", сообщает пресс-служба.

Противостояние начнется 6 июля в Костанае, а 13 июля конкуренты сыграют в Будапеште.

Заявка "Тобола" на Лигу чемпионов УЕФА

Голкиперы: Александр Мокин, Султан Бусурманов, Тимур Акмурзин.

Защитники: Роман Асранкулов, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Алекса Аманович.

Полузащитники: Данияр Семченков, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Самат Жарынбетов, Владислав Васильев, Вячеслав Кульпеисов, Душан Йованчич, Рубен Бриджидо, Мильян Вукадинович, Жаслан Жумашев.

Нападающие: Айбар Жаксылыков, Игорь Сергеев, Серж Дебле.

Главный тренер: Милан Миланович.

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