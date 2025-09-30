Лига чемпионов
Вчера 22:16

С пенальти забит первый гол в матче "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

©ФК "Реал Мадрид"

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом" открыт счёт, передают Vesti.kz.

На 24-й минуте матча в своей штрафной неаккуратно сыграл 18-летний вратарь алматинцев Шерхан Калмурза, сфолив на аргентинском вингере Франко Мастантуоно. После данного эпизода главный арбитр встречи итальянец Марко Гуида назначил пенальти, который уверенно реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Напомним, что этот матч уже стал историческим - "Кайрат" впервые в своей истории играет на своём поле в рамках розыгрыша крупнейшего еврокубка. Прямая трансляция матча доступна по ссылке.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

