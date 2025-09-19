Лига чемпионов
Сегодня 01:53

Отбитым пенальти Калмурзой и 5 голами обернулся дебют "Кайрата" в ЛЧ

"Кайрат" потерпел крупное поражение от "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:1.

Сценарий матча
Первый тайм

Уже на 5-й минуте хозяева могли открыть счёт: Педру Гонсалвеш оказался на убойной позиции, но его удар Шерхан Калмурза отразил ногой в падении.

На 21-й минуте Александр Мрынский небрежно сыграл в своей штрафной, сбив с ног Луиса Суареса - пенальти. К "точке" подошёл Мортен Юльманн, однако и он не смог пробить Калмурзу.

На 24-й минуте Джовани Кенда метил в дальний угол, но Калмурза снова оказался на высоте.

На 34-й минуте Офри Арад перехватил мяч на половине поля "Спортинга" и отдал пас Дастану Сатпаеву. Вундеркинд "Кайрата" мощно пробил с дальней дистанции, и Жоау Виржиниа пришлось демонстрировать своё мастерство.

Увы, "Кайрату" не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до перерыва. На 44-й минуте Франсишку Тринкан вогнал мяч в верхний угол ворот крученым ударом - тут уже Калмурза был бессилен.

Второй тайм

"Кайрат" сразу пошёл вперёд, и на 48-й минуте Дастан Сатпаев должен был сравнивать счёт, но Жоау Виржиниа выручил свою команду, парировав его удар в падении.

Вскоре у Жоржинью был прекрасный момент для гола, увы, он пробил бесхитростно, и Виржиниа снова справился с ударом.

Дальше о себе дала знать старая футбольная истина: "не забиваешь ты - забивают тебе". На 64-й минуте Франсишку Тринкан сделал счёт 2:0, затем отличились Алиссон Сантос (66-я минута) и Джовани Кенда (68-я минута).

Лишь на 86-й минуте Эдмилсон отквитал один мяч. 

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
3 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
4 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
8 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
9 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
10 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
11 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
12 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
13 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
14 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
15 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
16 Байер 1 0 1 0 2-2 1
17 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
18 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
19 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
20 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
21 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
22 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
23 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
24 Челси 1 0 0 1 1-3 0
25 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
26 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
27 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
28 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
29 Кайрат 0 0 0 0 0 0
30 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
31 Барселона 0 0 0 0 0 0
32 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
33 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
34 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
35 Наполи 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

