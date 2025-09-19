"Кайрат" потерпел крупное поражение от "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:1.

Сценарий матча

Уже на 5-й минуте хозяева могли открыть счёт: Педру Гонсалвеш оказался на убойной позиции, но его удар Шерхан Калмурза отразил ногой в падении.

На 21-й минуте Александр Мрынский небрежно сыграл в своей штрафной, сбив с ног Луиса Суареса - пенальти. К "точке" подошёл Мортен Юльманн, однако и он не смог пробить Калмурзу.

На 24-й минуте Джовани Кенда метил в дальний угол, но Калмурза снова оказался на высоте.

На 34-й минуте Офри Арад перехватил мяч на половине поля "Спортинга" и отдал пас Дастану Сатпаеву. Вундеркинд "Кайрата" мощно пробил с дальней дистанции, и Жоау Виржиниа пришлось демонстрировать своё мастерство.

Увы, "Кайрату" не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до перерыва. На 44-й минуте Франсишку Тринкан вогнал мяч в верхний угол ворот крученым ударом - тут уже Калмурза был бессилен.

"Кайрат" сразу пошёл вперёд, и на 48-й минуте Дастан Сатпаев должен был сравнивать счёт, но Жоау Виржиниа выручил свою команду, парировав его удар в падении.

Вскоре у Жоржинью был прекрасный момент для гола, увы, он пробил бесхитростно, и Виржиниа снова справился с ударом.

Дальше о себе дала знать старая футбольная истина: "не забиваешь ты - забивают тебе". На 64-й минуте Франсишку Тринкан сделал счёт 2:0, затем отличились Алиссон Сантос (66-я минута) и Джовани Кенда (68-я минута).

Лишь на 86-й минуте Эдмилсон отквитал один мяч.

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)