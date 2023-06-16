"Остановились только в понедельник". "Манчестер Сити" шумно и скандально отметил победу в Лиге чемпионов

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал информацией о том, как команда отметила свою первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Лиги чемпионов сезона 2022/23 "горожане" одержали победу над миланским "Интером" со счетом 1:0. Эдерсон описал, как команда праздновала этот исторический момент.

"Это было безумие. После 11 месяцев интенсивной работы необходимо насладиться успехом. Кто пьет алкоголь - тот должен был выпить. 99 процентов команды напились и веселились. Многие игроки остановились только в понедельник. Но это неизбежно. Хорошими моментами надо наслаждаться. Тот самый один процент - это Натан Аке. Он не употребляет алкоголь. Были футболисты, которые не пьют, но они сделали исключение. Рубен Диаш сделал исключение, но все сложилось не очень хорошо для него. После двух шотов его стошнило, причем, прямо на сумочку мамы Грилиша. Наверное, она была счастлива", - цитирует Эдерсона UOL.