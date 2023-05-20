Он остается легендой клуба - Анчелотти о Бензема и вылете из Лиги чемпионов

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Сегодня 18:21
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. "Сливочные" по сумме двух игр уступили "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz

"Сейчас не время говорить о следующем сезоне. Мы встречались с представителями клуба, но на данный момент мы лишь оцениваем то, что произошло в среду... и раньше. За последние два сезона. Мы уже говорим о будущем, но сейчас еще не время отвечать на этот вопрос. Игра в Манчестере была очень плохой, и нам больно. До этого момента это был очень хороший сезон. А предыдущий - незабываемый.

Люди сомневаются в Бензема? Не имеет смысла сомневаться в нем. У него была плохая игра, но не только у него. И он по-прежнему является легендой клуба. В среду команда была не на высоте, не только Карим.

Это был полуфинал. Мы были очень близки к тому, чтобы сыграть еще один финал, и нам было обидно... Хотя я говорил, что это может случиться. "Манчестер Сити" провел отличный матч, поздравляю! Давайте подумаем о следующей Лиге чемпионов", - приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что "Манчестер Сити" встретится с "Интером" в финале ЛЧ. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.

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Метки:
Анчелотти Карло Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

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