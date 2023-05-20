Он остается легендой клуба - Анчелотти о Бензема и вылете из Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. "Сливочные" по сумме двух игр уступили "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

"Сейчас не время говорить о следующем сезоне. Мы встречались с представителями клуба, но на данный момент мы лишь оцениваем то, что произошло в среду... и раньше. За последние два сезона. Мы уже говорим о будущем, но сейчас еще не время отвечать на этот вопрос. Игра в Манчестере была очень плохой, и нам больно. До этого момента это был очень хороший сезон. А предыдущий - незабываемый.

Люди сомневаются в Бензема? Не имеет смысла сомневаться в нем. У него была плохая игра, но не только у него. И он по-прежнему является легендой клуба. В среду команда была не на высоте, не только Карим.

Это был полуфинал. Мы были очень близки к тому, чтобы сыграть еще один финал, и нам было обидно... Хотя я говорил, что это может случиться. "Манчестер Сити" провел отличный матч, поздравляю! Давайте подумаем о следующей Лиге чемпионов", - приводит слова Анчелотти AS.