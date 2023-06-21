Определился потенциальный соперник "Астаны" в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 16:17
©Кадр из видео

Стал известен потенциальный соперник "Астаны" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона - 2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в случае успеха в противостоянии с тбилисским "Динамо" (Грузия) в первом раунде столичный клуб в следующей стадии турнира сыграет с загребским "Динамо" (Хорватия).

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля. Сначала соперники сыграют в Казахстане, а затем в Грузии.

Первый матч второго раунда пройдет 25/26 июля на выезде, ответный 1/2 августа на своем поле.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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