Стал известен потенциальный соперник "Астаны" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона - 2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в случае успеха в противостоянии с тбилисским "Динамо" (Грузия) в первом раунде столичный клуб в следующей стадии турнира сыграет с загребским "Динамо" (Хорватия).

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля. Сначала соперники сыграют в Казахстане, а затем в Грузии.

Первый матч второго раунда пройдет 25/26 июля на выезде, ответный 1/2 августа на своем поле.