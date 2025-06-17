Стал известен соперник алматинского "Кайрата" по первому отборочному раунду квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария) соперником чемпионов Казахстана на старте квалификации стала словенская "Олимпия". Первый матч состоится на выезде, а ответный - дома.

Первые матчи пройдут 8, 9 июля. Ответные - 15, 16 июля.

Отметим, что алматинцы прибывали в компании несеянных команд вместе с минским "Динамо" (Беларусь), армянским "Ноа" и "Виртусом" из Сан-Марино.

Потенциальными соперниками команды Рафаэля Уразбахтина также были болгарский Лудогорец", боснийский "Зриньски" и черногорская "Будучность".

Добавим, что сегодня, 17 июня своих соперников узнают другие казахстанские клубы "Актобе" и "Ордабасы". "Красно-белые" примут участие в жеребьевке первого отборочного раунда Лиги Европы, а шымкентцы - в квалификации Лиги конференций.



