Определился автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

26-летний форвард "Арсенала" Габриэл Жезус признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Бразилец отличился на 53-й минуте гостевого матча с "Севильей" (2:1) в рамках третьего тура, огорчив с острого угла голкипера испанского клуба Эрьяна Нюланна.

На лучший гол недели в ЛЧ также претендовали Мешак Элиа ("Янг Бойз"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг") и Кего Фурухаси ("Селтик").

8 ноября сыграют "Арсенал" - "Севилья", ПСВ - "Ланс". С турнирным положением команд в квартете B можно ознакомиться здесь.