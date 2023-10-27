Определился автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Вчера 18:23
©УЕФА

26-летний форвард "Арсенала" Габриэл Жезус признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Бразилец отличился на 53-й минуте гостевого матча с "Севильей" (2:1) в рамках третьего тура, огорчив с острого угла голкипера испанского клуба Эрьяна Нюланна.

На лучший гол недели в ЛЧ также претендовали Мешак Элиа ("Янг Бойз"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг") и Кего Фурухаси ("Селтик").

8 ноября сыграют "Арсенал" - "Севилья", ПСВ - "Ланс". С турнирным положением команд в квартете B можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Лига чемпионов Арсенал УЕФА Севилья
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