Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

"Я полностью опустошен. Этому нет абсолютно никакого оправдания. У нас было все необходимое, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем году, и мы потерпели неудачу. Мы - "Ливерпуль", и попадание в Лигу чемпионов - это необходимый минимум. Извините, но сейчас слишком рано для оптимистичных сообщений. Мы подвели вас и самих себя, - написал Салах на своей странице в Instagram.

"Ливерпуль" лишился шансов попасть в ЛЧ после того, как в перенесенном матче 32-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" (4:1), тем самым обеспечив себе место в этом турнире на следующий сезон. Команда Юргена Клоппа гарантировала себе пятое место за тур до конца АПЛ.

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