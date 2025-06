Издание Four Four Two представило свежий рейтинг топ-10 голкиперов планеты, и на его вершине оказался не кто иной, как Джанлуиджи Доннарумма, сообщают Vesti.kz.

Итальянский страж ворот провел потрясающий сезон в составе ПСЖ: четыре завоеванных трофея, включая долгожданную Лигу чемпионов - первый в истории клуба!

Интересно, что за место в рамке "Пари Сен-Жермен" с Доннаруммой теперь конкурирует россиянин Матвей Сафонов.

Вторую строчку рейтинга занял Алиссон из "Ливерпуля", а третьей стала настоящая сенсация - Давид Райя, доказавший свою ценность в воротах лондонского "Арсенала".

Далее в десятке расположились такие звезды, как:Тибо Куртуа ("Реал");Янн Зоммер ("Интер");Ян Облак ("Атлетико");Майк Меньян ("Милан");Жоан Гарсия ("Эспаньол");Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");Миле Свилар ("Рома").