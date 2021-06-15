Алматинский "Кайрат" узнал потенциальных соперников по первому отборочному раунду Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды были поделены на четыре группы и теперь "Кайрат" может сыграть с одним из следующих соперников: "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Нефтчи" (Баку, Азербайджан), "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Теута" (Дуррес, Албания).

Жеребьевка состоится сегодня, 15 июня, в 16:00 по времени Нур-Султана. Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 6 или 7 июля, а ответные 13 или 14 июля.

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