Французское издание RFI указало на разницу между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" в преддверии матча команд во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Игра состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.Где опасен "Кайрат"?
Пропасть между "Кайратом" и "Реалом"
"Если бы речь шла о футзале, то игроки "Реала" имели бы повод для опасений — "Кайрат" считается одним из сильнейших клубов Европы в этом виде спорта.
Но в классическом футболе 11×11 мадридцы наверняка не знают ни одного футболиста соперника, занимающего в рейтинге УЕФА 315-е место", - пишет издание.
"Разница между командами колоссальна. По данным сайта Transfermarkt, состав "Реала" оценивается в 1,4 миллиарда евро (1,635 миллиарда долларов), тогда как весь состав "Кайрата" стоит 12,7 миллиона евро (14,8 миллиона долларов)".
Также RFI рассказало о самых значимых игроках "Кайрата".
"Самый известный игрок, когда-либо носивший футболку "Кайрата", - бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, лучшие годы которого прошли в английском "Арсенале".
В казахстанской команде играют несколько бразильцев и португальцев, но основу составляют местные игроки. Среди них выделяется 18-летний вратарь Шерхан Калмурза, отбивший пенальти в матче в Лиссабоне.
Кто такой Дастан Сатпаев
Лучший игрок — атакующий полузащитник Дастан Сатпаев, которому всего 17 лет. Он считается "жемчужиной" казахстанского футбола и в следующем году перейдёт в "Челси", - говорится в статье.
Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.
Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.
