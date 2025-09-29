Лига чемпионов
Сегодня 11:00

Названа "жемчужина" казахстанского футбола: таланту 17 лет и его купил клуб АПЛ

Дастан Сатпаев. Фото: КФФ©

Французское издание RFI указало на разницу между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" в преддверии матча команд во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Игра состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Где опасен "Кайрат"?

"Если бы речь шла о футзале, то игроки "Реала" имели бы повод для опасений — "Кайрат" считается одним из сильнейших клубов Европы в этом виде спорта.

Но в классическом футболе 11×11 мадридцы наверняка не знают ни одного футболиста соперника, занимающего в рейтинге УЕФА 315-е место", - пишет издание.

Пропасть между "Кайратом" и "Реалом"

"Разница между командами колоссальна. По данным сайта Transfermarkt, состав "Реала" оценивается в 1,4 миллиарда евро (1,635 миллиарда долларов), тогда как весь состав "Кайрата" стоит 12,7 миллиона евро (14,8 миллиона долларов)".

Также RFI рассказало о самых значимых игроках "Кайрата".

"Самый известный игрок, когда-либо носивший футболку "Кайрата", - бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, лучшие годы которого прошли в английском "Арсенале".

В казахстанской команде играют несколько бразильцев и португальцев, но основу составляют местные игроки. Среди них выделяется 18-летний вратарь Шерхан Калмурза, отбивший пенальти в матче в Лиссабоне.

Лучший игрок — атакующий полузащитник Дастан Сатпаев, которому всего 17 лет. Он считается "жемчужиной" казахстанского футбола и в следующем году перейдёт в "Челси", - говорится в статье.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →