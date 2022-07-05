Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"

©ФК "Тобол"
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Завтра, 6 июля, костанайский "Тобол" в первом матче квалификации Лиги чемпионов примет венгерский "Ференцварош", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Букмекерская контора Olimpbet определилась с фаворитом противостояния.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является чемпион Венгрии. На победу "Ференцвароша" предложен коэффициент - 2,06. На победу "Тобола" коэффициент составляет - 3,47. На ничью коэффициент равен - 3,62.

Проход "Ференцвароша" в следующую стадию оценивается коэффициентом - 1,26, а проход "Тобола" - 3,87

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Метки:
Лига чемпионов Тобол ФК Казахстан Венгрия

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