Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Известный портал Four Four Two представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Первое место занял стамбульский финал 2005 года между итальянским "Миланом" и английским "Ливерпулем". В том матче, после того как "россонери" уверенно вели 3:0 после первого тайма, англичане за шесть минут второго тайма сравняли счет. В итоге "Ливерпуль" выиграл в серии пенальти.

На втором месте оказался ответный матч 1/8 финала сезона 2016/17 между "Барселоной" и ПСЖ, где каталонцы, потерпев поражение 0:4 в гостях, смогли вернуться и победить со счетом 6:1.

Третье место занял финал сезона 1998/99, в котором "Бавария" забила быстрый гол и казалась близкой к триумфу, но "Манчестер Юнайтед" ответил двумя голами на 90+1-й и 90+3-й минутах, победив 2:1 и завоевав трофей.