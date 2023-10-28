Назван лучший игрок тура в Лиге чемпионов

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Сегодня 13:20
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Бразильский нападающий португальского "Порту" Эванилсон был признан лучшим футболистом третьего тура в Лиге чемпионов. В последнем матче он оформил хет-трик, передают Vesti.kz.

В среду он забил три гола в гостевом матче с бельгийским "Антверпеном", принеся своей команде победу - 4:1. Благодаря такой результативности "Порту" оказался на втором месте в группе Н, а сам Эванилсон вошел в список лучших бомбардиров текущего розыгрыша турнира.

Отметим, что 24-летний Эванилсон играет за "Порту" с 2020 года. В этом сезоне он забил шесть голов в шести матчах во всех турнирах.

Метки:
Футбол Лига чемпионов Бразилия Португалия

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