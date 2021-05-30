Назван лучший футболист финала Лиги чемпионов

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов, победителем которого стал лондонский "Челси", признан полузащитник команды Нголо Канте, сообщается на сайте УЕФА. Отмечается, что он срывал атаки соперников.

"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите "Челси", изматывая футболистов "Сити" и срывая атаки хитрыми перехватами. Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брюйне в начале второго тайма, и старался по возможности отправлять мяч вперед", - отмечает УЕФА.

Напомним, что финальный матч турнира состоялся в португальском Порту. "Челси" встречался с "Манчестер Сити" и выиграл со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте.

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