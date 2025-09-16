Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в интервью "Чемпионату" поделился мнением о главном фаворите Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

По его словам, главным претендентом на титул он считает мадридский "Реал", однако сам будет переживать за итальянский "Наполи".

"Реал" Мадрид - фаворит Лиги чемпионов. У команды очень большой опыт, постоянно играют в финалах или полуфиналах. Есть та же "Барселона", итальянские команды, "Бавария", но основой фаворит - "Реал" Мадрид. Я буду болеть за "Наполи". Есть к ним симпатия", - сказал Канчельскис.

Отметим, что "Реал" в рамках общего этапа турнира сыграет с мадридским "Реалом". Встреча второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Напомним, действующим чемпионом является французский ПСЖ.