Назван список фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2024/25 после четвертого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

По мнению статистического портала Opta, главным фаворитом на триумф в самого престижного турнира в еврокубках является английский "Манчестер Сити", шансы которого, оцениваются в 19 процентов.

На втором месте еще один английский клуб "Ливерпуль" - 17 процентов. Топ-3 замыкает итальянский "Интер" - 12 процентов.

Примечательно, что действующий обладатель трофея испанский "Реал", делит шестое и седьмое место с португальским "Спортингом". Шансы обоих клубов оцениваются в четыре процента.

Фото: Opta Sports©