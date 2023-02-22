"Наполи" всухую разнес "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 03:52
©ФК "Наполи"

Во Франкфурте (Германия) состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный "Айнтрахт" принимал итальянский "Наполи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

"Наполи" мог повести в счете уже на 36-й минуте, но Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. Эту оплошность всего через четыре минуты исправил Виктор Осимен, выведя команду вперед.

А на 65-й минуте Кварацхелия отдал точный пас в штрафную, где мяч получил Джованни Ди Лоренцо, точно пробивший в нижний угол ворот.

При этом с 58-й минуты "Айнтрахт" играл в меньшинстве после удаления Рандаля Коло-Муани за грубую игру.

Ответный матч команды проведут в Неаполе (Италия) 16 марта. Следить за результатами матчей Лиги чемпионов можно здесь.

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Метки:
Наполи ФК Лига чемпионов

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