"Наполи" всухую разнес "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Во Франкфурте (Германия) состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный "Айнтрахт" принимал итальянский "Наполи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

"Наполи" мог повести в счете уже на 36-й минуте, но Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. Эту оплошность всего через четыре минуты исправил Виктор Осимен, выведя команду вперед.

А на 65-й минуте Кварацхелия отдал точный пас в штрафную, где мяч получил Джованни Ди Лоренцо, точно пробивший в нижний угол ворот.

При этом с 58-й минуты "Айнтрахт" играл в меньшинстве после удаления Рандаля Коло-Муани за грубую игру.

Ответный матч команды проведут в Неаполе (Италия) 16 марта. Следить за результатами матчей Лиги чемпионов можно здесь.