"Надо добивать". В "Ман Сити" сделали смелое заявление перед встречей с "Реалом"

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
9 мая 15:10
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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри пригрозил мадридскому "Реалу" местью перед полуфинальными баталиями Лиги чемпионов 2022/23. Первая игра между командами состоится в столице Испании уже сегодня, передают Vesti.kz.

"У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут (в прошлом году), но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом. Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем "Реал", это короли турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша", - цитирует слова футболиста Sports.ru.

Отметим, что в прошлом году "Реал" выбил "Манчестер Сити" на этой же стадии. Первая встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой англичан (4:3), но в ответной игре лучше оказались футболисты "Реала" (3:1). 

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" пройдет уже сегодня, в ночь на 10 мая. Он начнется в 01:00 по времени Астаны. О прямой трансляции события мы рассказали здесь

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид

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