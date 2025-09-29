"Мы горды играть в Казахстане". Капитан "Реала" впечатлен приёмом фанатов в Алматы

Капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился своим мнением о предстоящем матче против алматинского "Кайрата", который пройдет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уругвайский полузащитник заявил, что мадридцы готовы реабилитироваться после поражения в дерби от "Атлетико".

"Игра будет другой, мы постараемся выиграть, изменить. Нас встретило огромное количество болельщиков "Реала", очень приятно. Да, конечно, мы говорили о том, что произошло с "Атлетико". Это был удар. Мы провели много разговоров. Мы хотели мы изменить нашу энергетику и показать это на поле. Мы понимаем, что предстоит важный матч и сможем все изменить.

"Мы изучали "Кайрат", анализировали соперника. Возможно, я не лучшим образом начал сезон. Но я уверен в проекте, я хотел бы найти свою роль. Я продолжу работу, понимаю, что мне предстоит быть одним из лидеров. Я смотрю только вперед. Моя позиция? Если говорить правду, я не вырос на позиции латераля, всю жизнь играл в центре поля. Но у меня есть опыт и мне давали советы, как играть на этой позиции. Но я готов играть на любой позиции, это "Реал Мадрид", всегда готов помогать команде. Встреча Болельщиков? Это нормально, потому что это "Реал Мадрид".

Также Вальверде восхищен поддержкой в Казахстане и хочет добыть победу, в том числе ради местных фанатов "Реала".

"Мне приятно, что столько болельщиков встретили нас. Для нас это гордость. Это самое красивое явление в футболе, даже в далекой стране - ты видишь столько фанатов. Для нас гордость - играть в Казахстане. Мы очень мотивированы, неважно, какой матч. Нам хотелось бы изменить наше отношение. Мы хотели бы все изменить и показать другую ментальность"

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1).