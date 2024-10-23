Минувшей ночью состоялись девять матчей третьго тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Vesti.kz предлагает ознакомиться с их результатами.

Мадридский "Реал" дома одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 5:2. При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в два мяча. У "Боруссии" голы забили Дониелл Мален (30-я минута) и Джейми Байноу-Гиттенс (34-я). У "Реала" хет-трик оформил Винисиус Жуниор (63-я, 86-я и 90+3), еще по разу отличились Антонио Рюдигер (60-я) и Лукас Васкес (83-я).

Французский "Пари Сен-Жермен" ушел от пораженяи в матче с нидерландским ПСВ - 1:1. На гол Ноа Ланга (34-я минута) парижане ответили точным ударом Ашрафа Хакими (55-я).

Лондонский "Арсенал" с минимальным счетом обыграл донецкий "Шахтер" - 1:0. Исход встречи решил автогол вратаря "горняков" Дмитрия Резника (29-я минута). При этом на 77-й минуте полузащитник "канониров" Леандро Троссард не реализовал пенальти.

Французский "Монако" разгромил на своем поле белградскую "Црвену Звезду" со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Такуми Минамино (20-я и 70-я минуты), еще по мячу забили Брель Эмболо (45+4), Стефан Синго (54-я) и Магнес Аклиуш (90+6). У гостей отличился с пенальти Шериф Ндиайе (27-я).

Итальянский "Милан" на своем поле переиграл бельгийский "Брюгге" - 3:1. В составе хозяев отличился Кристиан Пулишич (34-я минута), который забил прямым ударом с углового, дубль оформил Тиджани Рейндерс (61-я и 71-я). У проигравших голом отметился Кириани Саббе (51-я). При этом с 40-й минуты "Брюгге" играл в меньшинстве после удаления Рафаэля Оньедики.

Туринский "Ювентус" дома сенсационно проиграл немецкому "Штутгарту" - 0:1. Автором единственного гола стал Эль Билал Туре (90+2). Хозяева доигрывали с меньшинстве из-за удаления Данило (84-я).

Английская "Астон Вилла" в родных стенах обыграла итальянскую "Болонью" - 2:0. На 55-й минуте счет в матче открыл Джон Макгинн, а спустя девять минут точку поставил Джон Дуран.

Испанская "Жирона" с таким же счетом переиграла словенский "Слован". У победителей голы забили Мигель Гутьеррес (42-я) и Хуанпе (73-я).





Результаты матчей Лиги чемпионов:

"Милан" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:1;

"Монако" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 5:1;

"Арсенал" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 1:0;

"Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия) - 2:0;

"Жирона" (Испания) - "Слован" (Словакия) - 2:0;

"Ювентус" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) - 0:1;

"ПСЖ" (Франция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1;

"Реал" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия) - 5:2;

"Штурм" (Австрия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:2.

Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.