Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 07:53
©instagram.com/liverpoolfc

"Ливерпуль" неплохо начал матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", но в итоге потерпел сокрушительное поражение на своем поле со счетом 2:5. Несмотря на это, форварду Мохамеду Салаху, ставшему автором второго гола, покорилось уникальное достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Opta Sports, Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в ЛЧ среди африканских игроков.

44 - Мохамед Салах
44 - Дидье Дрогба
30 - Самюэль Это′О
27 - Садьо Мане
19 - Рияд Марез

Также Салах стал первым игроком в истории, оформившим "гол+пас" в восьми разных матчах в Лиге чемпионов в составе английского клуба.

Напомним, ответная игра команд состоится в ночь на 16 марта в Мадриде.

"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:20
Лига чемпионов
Лидер сборной Грузии стал автором нового рекорда "Наполи" в Лиге чемпионов
Сегодня , 09:31
Лига чемпионов
Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:53
Лига чемпионов
Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:31
Лига чемпионов
"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов
Сегодня , 03:54
Лига чемпионов
"Реал" выдал мощный камбэк и уничтожил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Сегодня , 03:52
Лига чемпионов
"Наполи" всухую разнес "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера , 21:54
Лига чемпионов
Фанаты "Ливерпуля" потроллили "Реал" перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 18:45
Лига чемпионов
"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"
Вчера , 14:43
Лига чемпионов
Битва гигантов. Чего ожидать от 10-го матча "Ливерпуля" и "Реала" в Лиге чемпионов
Вчера , 08:46
Лига чемпионов
Битва "Ливерпуля" и "Реала": прямая трансляция Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»