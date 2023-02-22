Мохамед Салах установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" неплохо начал матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", но в итоге потерпел сокрушительное поражение на своем поле со счетом 2:5. Несмотря на это, форварду Мохамеду Салаху, ставшему автором второго гола, покорилось уникальное достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным Opta Sports, Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в ЛЧ среди африканских игроков.
44 - Мохамед Салах
44 - Дидье Дрогба
30 - Самюэль Это′О
27 - Садьо Мане
19 - Рияд Марез
Также Салах стал первым игроком в истории, оформившим "гол+пас" в восьми разных матчах в Лиге чемпионов в составе английского клуба.
Напомним, ответная игра команд состоится в ночь на 16 марта в Мадриде.
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