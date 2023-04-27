Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал предcтоящее противостояние "Манчестер Сити" и "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Первая игра команд состоится 9 мая в Мадриде, ответная пройдет 17-го числа в Манчестере.

"Манчестер Сити" может выиграть любой матч в английской премьер-лиге. Они это доказали количеством очков, набранных за последние два сезона. Но Лига чемпионов - это другое. "Реал" - великий клуб. Неважно, в какой форме "Мадрид" подойдет к этой игре, мы видели их историю в Лиге чемпионов. Они могут вытащить матч из ничего. У них есть игроки мирового класса и достаточно опыта, чтобы сравниться с "Манчестер Сити", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.