Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов

Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов
©instagram.com/rioferdy5

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал предcтоящее противостояние "Манчестер Сити" и "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Первая игра команд состоится 9 мая в Мадриде, ответная пройдет 17-го числа в Манчестере.

"Манчестер Сити" может выиграть любой матч в английской премьер-лиге. Они это доказали количеством очков, набранных за последние два сезона. Но Лига чемпионов - это другое. "Реал" - великий клуб. Неважно, в какой форме "Мадрид" подойдет к этой игре, мы видели их историю в Лиге чемпионов. Они могут вытащить матч из ничего. У них есть игроки мирового класса и достаточно опыта, чтобы сравниться с "Манчестер Сити", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что победитель противостояния в финале ЛЧ сыграет с сильнейшим другой полуфинальной пары "Милан" - "Интер".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34-43 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов АПЛ Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus