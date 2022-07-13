Миллион евро сверху! Сколько казахстанские клубы могут заработать в Лиге чемпионов и еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил призовой фонд еврокубковых турниров на сезон-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Общая сумма составляет 3,5 миллиарда евро. Из них 465 миллионов евро получат участники Лиги Европы и 235 миллионов - клубы, играющие в Лиге конференций.

Традиционно самое большое поощрение достанется участникам Лиги чемпионов. Общая сумма - 2,032 миллиарда евро. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по пять миллионов евро. Вышедшие в групповой этап турнира - по 15,64 миллиона евро.

За каждую победу в группе клубы будут зарабатывать по 2,8 миллиона евро, за ничью - 930 тысяч евро. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов принесет участнику 9,6 миллиона евро, в четвертьфинал - 10,6 миллиона, в полуфинал - 12,5 миллиона, финалистам достанется по 15,5 миллиона евро. Наконец, победитель турнира получит дополнительно еще 4,5 миллиона евро.

К этой же статье призовых относится и матч за Суперкубок УЕФА. Оба его участника получат по 3,5 миллиона евро, победитель - миллион евро сверху.

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Добавим, что в этом году от Казахстана в еврокубках участвуют четыре клуба. В Лиге чемпионов представлен "Тобол" (первый квалификационный раунд), тогда как "Кайрат", "Астана" и "Кызыл-Жар" сыграют в Лиге конференций (второй раунд).

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