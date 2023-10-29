"Милану" подсказали путь к победам в Лиге чемпионов

Российский тренер Игорь Шалимов, в свое время выступавший за "Интер", считает, что "Милану" нужно играть от обороны, чтобы побеждать в матчах Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре группового этапа "Милан" на выезде крупно уступил "Пари Сен‑Жермену" (0:3). В активе итальянского клуба всего два очка после трех игр. С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

"Леау (нападающий "Милана") настолько нестабилен, он может выдать игру и решить все, а потом может на три матча пропасть. Все равно у "Милана" тренер - итальянец. Если они хотят добиваться успеха в Лиге чемпионов, им надо идти все‑таки от обороны, как "Интер" шел в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и дошел до "Милана" в полуфинале, а потом и огромные проблемы устроил для "Манчестер Сити" в финале. Хотя те были на голову сильнее в атаке на бумаге. Мне кажется, им надо выстраиваться именно таким образом, при том что тренер - итальянец. Еще и не молодой", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

В следующем туре, 7 ноября, сыграют "Боруссия" (Дортмунд) - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен".