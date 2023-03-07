"Милан" узнал плохие новости о своем нападающем перед матчем с "Тоттенхэмом"

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Сегодня 17:35
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Нападающий "Милана" Оливье Жиру рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который запланирован в ночь с 8 на 9 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Goal, у французского форварда высокая температура. Кроме того, другой нападающий "Милана" шведский ветеран Златан Ибрагимович, который недавно вернулся на поле после долгого восстановления от травмы, также не сможет принять участие в игре, так как не был заявлен на плей-офф турнира.

В первом матче, который прошел в Италии, подопечные Стефано Пиоли победили с минимальным счетом. Единственный гол был забит на седьмой минуте встречи Браимом Диасом.

В этом сезоне Оливье Жиру провел 33 матча за "красно-черных" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Метки:
Милан ФК Тоттенхэм Ибрагимович Златан

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