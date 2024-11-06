"Милан" сокрушил "Реал" и установил уникальное достижение

Мадридский "Реал" был бит на своем поле "Миланом" со счетом 1:3 в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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По информации Opta Sports, "Милан" – первый клуб, дважды забивший "Реалу" 3+ гола на "Сантьяго Бернабеу" в КЕЧ/ЛЧ.

Ранее это удавалось "россонери" в 2009 году.

"Реал" же проиграл два домашних матча подряд во всех турнирах, пропуская по 3+ гола, впервые с 2009 года.

После четырех матчей "Реал" и "Милан", набрав по 6 очков, занимают 17-е и 18-е места соответственно в общей таблице Лиги чемпионов.

26 ноября "Милан" сыграет на выезде со "Слованом", а на следующий день "Реал" встретится с гостях с "Ливерпулем".

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