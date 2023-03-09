Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 07:40
©twitter.com/PSG

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе поделился своими мыслями после поражения от "Баварии" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Парижане в первой игре уступили 0:1, а во второй проиграли 0:2 и остались за бортом турнира.

"Мы разочарованы, но это так. Мы должны двигаться дальше..." - приводит слова Мбаппе Le Parisien.

- До каких пор будете мириться со всеми этими разочарованиями?

- Я не знаю. Пока я говорю только об этом сезоне. Ничто другое не имеет для меня значения. Мы проиграли отличной команде. Отныне у нас только чемпионат. Надеюсь, мы его выиграем.

- Что упустил ПСЖ?

- Не так уж и много, если посмотреть на состояние обеих команд. У них отличная команда, отличный состав, команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Я сказал в начале сезона на своей первой пресс-конференции в Лиге чемпионов, что мы сделаем все возможное. Наш максимум, вот и все. Мы собираемся вернуться к повседневной жизни, которой является чемпионат.

- Повлияет ли это на ваше будущее в Париже?

- Посмотрим. Для меня важно выиграть чемпионат. В остальном посмотрим.

Напомним, что ранее в четвертьфинал пробились английский "Челси" и португальская "Бенфика".

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Бавария Лига чемпионов

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