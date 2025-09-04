Мадридский "Реал" определился с составом на общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2026, передают Vesti.kz.Состав "Реала" на Лигу чемпионов
Главный тренер "королевского клуба" Хаби Алонсо выбрал на турнир следующих игроков:
* — игроки молодежной команды, внесенные в список B (футболист заявлен из академии/молодёжной команды).Соперники "Реала" в общем этапе Лиги чемпионов
По ее итогам "королевскому клубу" достались следующие команды:"Манчестер Сити" (Англия),"Ливерпуль" (Англия),"Ювентус" (Италия),"Бенфика" (Португалия),"Марсель" (Франция),"Олимпиакос" (Греция),"Монако" (Франция),"Кайрат" (Казахстан).
С "Реалом" - дома, с "Арсеналом" - в гостях. Где пройдут матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов"Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы
Алматинский "Кайрат" в своем первом в истории сезоне основного этапа Лиги чемпионов сыграет с "Реалом".
Причем "Кайрат" примет 15-кратного победителя Лиги чемпионов дома. Матч состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины.
Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковым матчах за выход в плей-офф.
