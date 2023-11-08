Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выразил свое негодование по поводу поведения болельщиков "Милана" после поражения своей команды со счетом 1:2 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В центре внимания оказался вратарь парижан Джанлуиджи Донаррума, который ранее выступал за миланский клуб.

Перед началом игры болельщики "Милана" начали метать фальшивые банкноты в сторону итальянского голкипера. На этих поддельных купюрах было изображение самого футболиста с надписью "Долларумма".