Спортивный портал Flashscore назвал вероятные составы на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Вероятные составы на матч "Кайрат" - "Реал"

Так по версии авторов в составе хозяев поля в старте выйдут:

Вратарь: Шерхан Калмурза;Защитники: Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Еркин Тапалов;Полузащитники: Офри Арад, Дамир Касабулат, Валерий Громыко, Александр Мрынский;Нападающие: Жоржиньо, Дастан Сатпаев.

От гостей с первых минут ждут следующих футболистов:

Вратарь: Тибо Куртуа;Защитники: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Давид Алаба, Федерико Вальверде;Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Каммавинга, Дани Себальос.Нападающие: Родриго Гоэс, Килиан Мбаппе, Браим Диас.Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Напомним, матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе "Центральный" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени Казахстана, а прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке.

В первом туре алматинский клуб уступил в гостях "Спортингу" (1:4), тогда как "сливочные" на своём поле одержали победу над "Марселем" (2:1).