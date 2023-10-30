Полузащитник "Бреста" Уго Маньетти раскритиковал поведение форварда "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе во время матча десятого тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

ПСЖ победил в гостях "Брест" со счетом 3:2. Мбаппе оформил дубль, после победного гола на 89-й минуте форвард парижан прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков "Бреста" замолчать.

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"Надеюсь, они сделают это против "Баварии" или "Реала", надеюсь, у них хватит на это смелости. Это останется в наших головах, и мы будем стремиться показать, что эти маленькие жесты... мы постараемся сделать то же самое в ответном матче", - сказал Маньетти.

Отметим, что сейчас проходят матчи группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" выступает в квартете A, "Реал" - в квартете C, а ПСЖ - в квартете F.

Подопечные Луиса Энрике лидируют в своей группе, набрав шесть очков после трех туров. Следующую игру они проведут на выезде с "Миланом" 7 ноября.