Пресс-служба УЕФА объявила список претендентов на звание "Игрок недели" по итогам второго тура Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В число номинантов вошёл нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в матче против "Кайрата".

Также среди кандидатов значатся Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", сделавший дубль в игре с "Монако", Расмус Хейлунн из "Наполи", дважды поразивший ворота "Спортинга", и Йенс-Петтер Хеуге из "Буде-Глимта", отметившийся двумя мячами в поединке с "Тоттенхэмом".

Имя победителя станет известно после голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте УЕФА.